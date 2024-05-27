"Все ли устраивает в команде? Поживем - увидим, летнее трансферное окно длинное. Будем думать", - цитирует Макарова "Матч ТВ".
Денис Макаров перешёл в московское "Динамо" из казанского "Рубина" летом 2021 года за 7,5 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл за "бело-голубых" 26 матчей и отметился пятью забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в три миллиона евро. Напомним, что команда Марцела Лички по итогам сезона-2023/2024 заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков.
Футболист "Динамо" Макаров допускает уход из клуба в летнее трансферное окно
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров высказался о своём будущем.
Фото: ФК "Динамо"