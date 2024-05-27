Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фортуна
21:30
БохумНе начат

Вильсон Изидор сообщил, что заключил контракт с "Зенитом" на два года

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор сообщил, что заключил контракт с петербургским клубом на два года.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом!", - цитирует Изидора "РБ Спорт".

Напомним, что французский форвард Вильсон Изидор перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" осенью 2023 года на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 4,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" заплатят "железнодорожникам" за игрока четыре миллиона евро.

Зенит Локомотив Вильсон Изидор Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится