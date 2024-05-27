"У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом!", - цитирует Изидора "РБ Спорт".
Напомним, что французский форвард Вильсон Изидор перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" осенью 2023 года на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провёл 20 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 4,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" заплатят "железнодорожникам" за игрока четыре миллиона евро.
Вильсон Изидор сообщил, что заключил контракт с "Зенитом" на два года
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор сообщил, что заключил контракт с петербургским клубом на два года.
Фото: ФК "Зенит"