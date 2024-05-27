"Футболист он хороший, интересный, с потенциалом. Как будет развиваться его судьба? Все может быть. Если будет хорошее предложение, которое устроит футболиста, клуб, почему бы и нет. Обращаются ли клубы РПЛ? Всегда, и не только российские клубы", - цитирует Кигинько "СЭ".
Денис Макаров перешёл в московское "Динамо" из казанского "Рубина" летом 2021 года за 7,5 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл за "бело-голубых" 26 матчей и отметился пятью забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в три миллиона евро. Напомним, что команда Марцела Лички по итогам сезона-2023/2024 заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков. В заключительном туре команда Марцела Лички уступила на выезде "Краснодару" со счётом 0:1. Ранее сам футболист заявил, что готов рассмотреть предложения от других команд.
Агент Макарова: по трансферу обращаются не только российские клубы
Футбольный агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы нападающего "Динамо" Дениса Макарова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"