- Эти разговоры не имеют смысла. Мы можем подвести итог, что сезон для ЦСКА получился действительно неудачным. Но кричать из-за забора - это неправильно. Мы видели и прекрасные матчи в исполнении ЦСКА, и матчи, где в конце просто хотелось плюнуть. Легко обвинять кого-то, но в клубе всё взаимосвязано, - цитирует Чанова "Чемпионат".
Московский ЦСКА в сезоне-2023/2024 набрал в Российской премьер-лиге 48 очков в 30 матчах и занял итоговое шестое место. В прошлом сезоне "армейцы" также под руководством нынешнего главного тренера Владимира Федотова стали обладателями серебряных медалей национального первенства, а также завоевали Кубок России.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном увольнении Федотова с должности наставника ЦСКА летом 2024 года.
Чанов - о возможном увольнении из ЦСКА Федотова: сезон получился неудачным, но кричать из-за забора - это неправильно
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на вопрос о возможном увольнении главного тренера красно-синих Владимира Федотова.
Фото: РИА Новости