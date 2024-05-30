"Важно, в какую команду перейдет Чалов. Если Федор постоянно будет без мяча, он не сможет забивать. У него есть все данные для игры в европейском клубе. Никто ему там не гарантирует сладкой жизни. В Европе постоянно надо доказывать, что ты лучше, чем местные футболисты", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Фёдор Чалов провёл 41 матч за ЦСКА во всех турнирах и отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах Фёдора Чалова заинтересован французский "Марсель", однако в европейском клубе опровергли эту информацию. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Владимира Федотова заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков.
Силкин: никто Чалову в Европе не гарантирует сладкой жизни - там надо постоянно доказывать
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможно переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в "Марсель".
Фото: ПФК ЦСКА