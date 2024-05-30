"Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него всё впереди, и он точно найдёт команду. А если не найдёт, то моя команда "Родина Медиа" готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический "Москвич", - сказал Тарасов.
Руководство "Локомотива" 29 мая заявила об уходе 35-лентего Артема Дзюбы, клуб не стал продлевать истекший контракт. СМИ связывали форварда с переходом в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который под руководством российского тренера Леонида Слуцкого идет на первом месте в чемпионате Китая. Футбольный эксперт Александр Бубнов, что Дзюбе уже пора заканчивать профессиональную карьеру.
В текущем сезоне Дзюба забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи, "Локомотив" завершил чемпионат на четвертом месте, наиграв на 53 очка и опередив московский "Спартак".
Источник: Metaratings
Президент "Родина Медиа" Тарасов: мы готовы предложить Дзюбе 1 млн рублей в месяц и электрический "Москвич"
Президент клуба из Медиалиги "Родина Медиа", экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пригласил нападающего Артема Дзюбу в команду.
Фото: ФК "Локомотив"