Газета Corriere dello Sport пишет, что Кварацхелия дал свое согласие на переход в "ПСЖ", но итальянцы не хотят отпускать футболиста. В текущем сезоне вингер забил 11 голов и сделал девять голевых передач, неаполитанцы будут просить у парижан не менее 100 миллионов евро.
По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит 80 миллионов евро. Действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года. Напомним, Хвича Кварацхелия перед тем, как оказаться в "Наполи" играл в чемпионате России за московский "Локомотив" и казанский "Рубин".
Corriere dello Sport: Хвича Кварацхелия дал согласие на переход в "ПСЖ". "Наполи" не хочет его отпускать
Вингер "Наполи", игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия может перейти из итальянского клуба и во французский "Пари Сен-Жермен".
Фото: ФК "Наполи"