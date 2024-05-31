"Что касается Дзюбы, то в таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь со всеми разъездами и перелетами. Можно посмотреть на Арнаутовича в "Интере", который выходит тогда, когда надо. Артем сам должен решать, чего он хочет. Но играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо", - сказал Черданцев.
Комментатор обратил внимание, что "Локомотив" делает ставку на молодых российских футболистов и подпускает к основе своих воспитанников.
У Артема Дзюбы недавно закончился контракт с "Локомотивом", руководство "железнодорожников" не стало продлевать соглашение с форвардом. В завершившемся сезоне Дзюба сыграл в 21 матче, забил четыре гола и сделал три голевые передачи, в первом своем сезоне Артем в 11 играх отправил в ворота соперников восемь голов и еще пять раз ассистировал партнерам. "Локомотив" завершил чемпионат на четвертом месте, набрав 53 очка и опередив "Спартак".
По информации СМИ, Дзюба может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, однако футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что возрастной форвард по игровому стилю не подойдет китайской команде.
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев: Дзюбе в его возрасте сложно выдерживать календарь РПЛ со всеми перелетами и играть 90 минут
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о продолжении профессиональной карьеры в РПЛ 35-летнего нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"