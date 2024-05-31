- До Суперфинала Кубка России у обеих команд есть шансы. Ясно, что у "Балтики" шансов намного меньше, чем у "Зенита", но мы же в истории финалов кубков видели много неожиданных результатов. Зачем далеко ходить? Команда, которая побила и установила все рекорды, "Байер", умудрилась с разгромным счётом 0:3 проиграть "Аталанте". В финале может произойти невозможное, потому что для "Балтики" это будет матч жизни, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Калининградская "Балтика" и "Зенит" из Санкт-Петербурга 2 июня встретятся в Суперфинале Кубка России, который определит обладателя этого трофея в сезоне-2023/2024. Матч пройдёт на московской арене "Лужники" и начнётся в 18:00 по столичному времени.
По итогам сезона в Российской премьер-лиге сине-бело-голубые набрали 57 очков и в шестой раз подряд стали обладателями чемпионского звания. "Балтика" с 26 очками осталась на предпоследней 15-й строчке турнирной таблицы и следующий сезон проведёт в Первой лиге.
Мостовой - о Суперфинале Кубка России с "Зенитом": матч жизни для "Балтики", может произойти невозможное
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Суперфинала Кубка России "Балтика" - "Зенит".
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