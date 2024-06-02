"Интересен ли нам нападающий Артем Дзюба? Мы смотрим более бюджетные варианты. Дзюба много попросит? Я не знаю, сколько он попросит. Мы с ним не разговаривали, так что как я сейчас не буду говорить, много ли он попросит или мало", - сказал Айдамиров.
Артем Дзюба отправился на рынок свободных агентов после того, как у него закончился контракт с московским "Локомотивом", клуб не стал продлевать соглашение с 35-летним форвардом. В минувшем сезоне Дзюба забил четыре гола и сделал столько же голевых передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,8 миллиона евро, но клубы могут подписать его бесплатно.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", который идет на первом месте в чемпионате Китая под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: Дзюба? Мы смотрим более бюджетные варианты
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"