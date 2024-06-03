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Экс-вратарь "Спартака" Филимонов: в этом сезоне "Зенит" мог только сам себе испортить ситуацию

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Бывший голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал выступления "Зенита" в сезоне 2023/24.
Фото: РИА Новости
"Ожидал ли я, что чемпионом станет "Зенит"? По большому счету - да, потому что команда только сама себе могла испортить эту ситуацию. Наверное, они и сами предполагали, что станут чемпионами. Поэтому играли спустя рукава и много очков потеряли, позволили "Динамо" появиться на первом месте перед последним туром. В конце собрались и реализовали свое преимущество", - заявил Филимонов.

Санкт-петербургский "Зенит" завоевал "требл" в сезоне 2023/24. Победу в РПЛ "сине-бело-голубые" завоевали благодаря 3-м очкам в матче 30-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1) и поражению "Динамо" от "Краснодара" (0:1) в параллельном матче. 2-го июня "Зенит" переиграл "Балтику" (2:1) в суперфинале Кубка России и завоевал трофей.

В начале сезона "сине-бело-голубые" одолели ЦСКА в серии пенальти в матче за Суперкубок России. Таким образом, "Зенит" одержал победу во всех турнирах, в которых принимал участие в минувшем сезоне.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Филимонов Зенит Динамо
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