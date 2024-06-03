Форвард Сауль Гуарирапа, который провел весеннюю часть сезона в составе вылетевшего в Первую лигу "Сочи", может остаться в РПЛ. Как сообщает "РБ Спорт", интерес к 21-летнему нападающему молодежной сборной Венесуэлы проявляет санкт-петербургский "Зенит". По данным источника, чемпионы России изучают возможность подписания игрока в летнее трансферное окно, однако официального предложения "Сочи" о трансфере пока не поступало.
Сауль Гуарирапа перебрался в "Сочи" в январе 2024-го года из "Каракаса" на правах аренды. В конце сезона "горожане" активировали опцию выкупа игрока за 900 тысяч евро. В весенней части сезона Гуарирапа принял участие в 11-ти матчах за "Сочи" в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 9-ю голами и 1-й результативной передачей.
"РБ Спорт": "Зенит" интересуется форвардом "Сочи" Саулем Гуарирапой
Венесуэльский нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа может продолжить карьеру в "Зените".
Фото: "Матч ТВ"