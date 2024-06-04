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"Чемпионат": Марко Николич согласовал двухлетний контракт с ЦСКА

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Бывший тренер "Локомотива" Марко Николич согласовал контракт с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, Марко Николич согласовал двухлетний контракт с московским ЦСКА, переговоры по назначению тренера находятся на финальной стадии. В ближайшие дни клуб официально объявит о назначении сербского тренера.

Вчера, 3-го июня, московский ЦСКА объявил об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера. Под его руководством команда стала серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка страны в предыдущем сезоне. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах. Московский клуб вылетел из Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ петербургскому "Зениту" (1:1, 4:5 - пен.).

Источник: "Чемпионат".

ЦСКА Марко Николич
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