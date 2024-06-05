– Семака могли продлить и на десять лет, но если “Зенит” не станет чемпионом, то его сразу уберут. То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным.
Напомним, Сергей Семак возглавил петербургский “Зенит” в 2018 году. С тех пор именно сине-бело-голубые неизменно выигрывают чемпионат России по футболу. Клуб с берегов Невы завоевал уже шесть титулов подряд. В конце минувшего сезона “Зенит” продлил контракт с Семаком до лета 2030 года.
Источник: Sport24
Божович: если “Зенит” не станет чемпионом, то Семака сразу уберут
Бывший главный тренер “Локомотива” Миодраг Божович высказался о продлении контракта “Зенита” с Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"