Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Словакия
19:00
Сан-МариноНе начат
Норвегия
20:00
КосовоНе начат
Дания
20:00
ШвецияНе начат
Бельгия
21:30
ЧерногорияНе начат
Франция
22:00
ЛюксембургНе начат
Испания
22:30
АндорраНе начат

Божович: если “Зенит” не станет чемпионом, то Семака сразу уберут

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер “Локомотива” Миодраг Божович высказался о продлении контракта “Зенита” с Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"
– Семака могли продлить и на десять лет, но если “Зенит” не станет чемпионом, то его сразу уберут. То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным.

Напомним, Сергей Семак возглавил петербургский “Зенит” в 2018 году. С тех пор именно сине-бело-голубые неизменно выигрывают чемпионат России по футболу. Клуб с берегов Невы завоевал уже шесть титулов подряд. В конце минувшего сезона “Зенит” продлил контракт с Семаком до лета 2030 года.

Источник: Sport24

Зенит Миодраг Божович Сергей Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится