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Защитник "Спартака" Чернов - о Промесе: в качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием

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Защитник "Спартака" Никита Чернов считает, что команда сильно пострадала из-за потери Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона. В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием. Думаю, что пять-шесть очков он мог бы принести в копилку клуба", - цитирует Чернова "ТАСС".

Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой после зимних сборов - игрок был задержан в ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов предпринимает попытки экстрадиции игрока.

В завершившемся сезоне Квинси Промес провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах и отметился восьмью забитыми мячами и восьмью результативными передачами. По итогам сезона-2023/2024 "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Спартак Никита Чернов Квинси Промес
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