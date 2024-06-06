"Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона. В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием. Думаю, что пять-шесть очков он мог бы принести в копилку клуба", - цитирует Чернова "ТАСС".
Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой после зимних сборов - игрок был задержан в ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов предпринимает попытки экстрадиции игрока.
В завершившемся сезоне Квинси Промес провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах и отметился восьмью забитыми мячами и восьмью результативными передачами. По итогам сезона-2023/2024 "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Защитник "Спартака" Чернов - о Промесе: в качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием
Защитник "Спартака" Никита Чернов считает, что команда сильно пострадала из-за потери Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"