"Думаю, что отставка Федотова - это результаты прошлого года. Первый сезон у Федотова был сверхуспешным: Кубок и серебро в РПЛ. Мне кажется, что руководство и болельщики ждали большего от нового сезона. Так как результаты были, мягко говоря, скромнее намного. Это и предопределило судьбу Федотова. Очень удачный первый сезон, а второй - не столь удачный", - сказал Алдонин.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА в 2022 году, в свой дебютный сезон он вывел команду на второе место Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков, а также выиграл Кубок России. В минувшем розыгрыше РПЛ "армейцы" заняли только шестое место с 48-ю набранными очками. В Кубке клуб вылетел от петербуржского "Зенита", остановившись в шане от финала. ЦСКА 3 июня объявило об уходе тренера, руководство осталось неудовлетворенно результатами. Вместо россиянина назначили сербского специалиста Марко Николича, который уже работал в чемпионате России, вместе с московским "Локомотивом" серб выиграл Кубок страны.
Источник: "Чемпионат"
Алдонин - об отставке Федотова из ЦСКА: очень удачный первый сезон предопределил его судьбу
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера армейского клуба.
Фото: ЦСКА