"С Акинфеевым продлили контракт на два года не для того, чтобы он сидел на лавке. Зная лучшие и худшие стороны Помазуна, считаю, он тоже должен претендовать на место. Всё будет зависеть от Ильи на первых же сборах. Он заслужил шанс, конечно. Да и в сборную России просто так не приглашают", - заявил Чанов.
Игорь Акинфеев защищал ворота ЦСКА в минувшем сезоне в 25-ти матчах в РПЛ. Еще по одному матчу 38-летний вратарь провел в Кубке и Суперкубке России. В конце мая текущего года Акинфеев продлил контракт с ЦСКА еще на два сезона.
Воспитанник "армейцев" Илья Помазун вернулся в ЦСКА после долгосрочной аренды в "Урал", где он был основным вратарем. Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028-го года. Ранее агент вратаря Алексей Сафонов заявил, что его клиент хотел бы продолжить карьеру в Европе, а интерес к нему проявляют клубы из Турции.
Источник: "LegalBet"
Чанов - о конкуренции Помазуна с Акинфеевым в ЦСКА: всё будет зависеть от Ильи на первых сборах. Он заслужил шанс
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о конкуренции между голкиперами "армейцев" Игорем Акинфеевым и Ильей Помазуном за роль "первого номера" в будущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА