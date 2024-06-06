"Не знаю причины, почему не доверяют российским тренерам. Возможно, хорошо работают сербские агенты, как сказал Юрий Палыч Семин. Вот в "Спартаке" был Эшуорт, а сейчас Амарал. В "Локомотиве" немцы рулили - ощущение, что нас окружают! Спасайтесь кто может! Причина однозначно какая-то есть, это не только мое мнение. Наша тренерская община общается между собой, мы об этом и говорим, что есть проблема в менеджерах, тем более когда приходят иностранные функционеры", - заявил Ташуев.
Португалец Томаш Амарал работает спортивным директором московского "Спартака" с января 2024-го года. Главным тренером "красно-белых" с нового сезона будет сербский специалист Деян Станкович. Экс-директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник и его команда работали в "Локомотиве" в период с июля по ноябрь 2021-го года. Немец занимал должность управляющего директора "железнодорожников". Сейчас Ральф Рангник является главным тренером сборной Австрии, с которой примет участие на Евро-2024 в Германии.
В единственное трансферное окно при Рангнике "Локомотив" потратил свыше 30-ти миллионов евро на новых игроков. Среди приобретений были: Джирано Керк ("Утрехт" - 7 млн.), Константин Марадишвили (ЦСКА - 7 млн.), Алексис Бека Бека ("Кан" - 6 млн.), Тино Анджорин ("Челси" - аренда) и другие.
В период работы Ральфа Рангника в "Локомотиве" из клуба был уволен сербский главный тренер Марко Николич, который в сезоне 2024/25 будет руководить ЦСКА. На смену Николичу пришел немецкий специалист Маркус Гисдоль, под управлением которого "Локомотив" провел 12 матчей.
Источник: "РБ Спорт"
Ташуев: в "Спартаке" сейчас Амарал, в "Локомотиве" немцы рулили - ощущение, что нас окружают!
Экс-наставник "Факела" и множества других российских клубов Сергей Ташуев высказался о негативном влиянии иностранных функционеров и агентов на российский футбол.
Фото: РИА Новости