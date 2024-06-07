- По поводу аренды я могу сказать, что, наверное, не всё получилось, но он так или иначе получил опыт, который ему понадобится в будущем. Паша забил два гола, отдал одну передачу, команда на первом месте идёт. Я думаю, что у Паши ещё всё впереди. У него, я надеюсь, отличное будущее. Он будет прогрессировать, я даже не сомневаюсь, - передаёт слова Баженова Metaratings.ru.
Ранее главный тренер минского "Динамо" Вадим Скрипченко сообщил, что аренда 20-летнего нападающего московского "Спартака" Павла Мелёшина в белорусском клубе прервана по инициативе руководства красно-белых. Футболист выступал за минчан с февраля 2024 года, изначально его арендное соглашение должно было действовать до конца 2024 года.
За "Динамо" Мелёшин провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативный пас.
Баженов оценил аренду форварда "Спартака" Мелёшина в минском "Динамо"
Менеджер московского "Спартака" по игрокам в аренде Никита Баженов высказался по поводу завершения аренды нападающего Павла Мелёшина в минском "Динамо".