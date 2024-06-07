По информации источника, бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить калининградскую "Балтику". Также клуб из Калининграда могут возглавить Сергей Юран, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Дмитрий Аленичев.
Напомним, что 3-го июня московский ЦСКА объявил об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера - специалист возглавлял клуб с 2022 года, под его руководством "армейцы" стали серебряными призёрами чемпионата России, а также стали обладателями Кубка страны. Место Владимира Федотова занял Марко Николич, который ранее возглавлял московский "Локомотив".
По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, а калининградская "Балтика" расположилась на 15-й строчке и вылетела в Первую лигу. Калининградцы уступили петербургскому "Зениту" в Суперфинале Кубка России со счётом 1:2.
Источник: Metaratings.
Metaratings: Федотов входит в список претендентов на пост главного тренера калининградской "Балтики"
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов входит в список кандидатов на аналогичный пост в "Балтике".
Фото: ПФК ЦСКА