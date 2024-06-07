Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Чехия
5 - 1 5 1
Мальта2 тайм
Армения
1 - 0 1 0
Казахстан2 тайм
Беларусь
0 - 1 0 1
Россия1 тайм
Албания
0 - 0 0 0
Азербайджан1 тайм
Румыния
21:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат
Польша
21:45
УкраинаНе начат
Шотландия
21:45
ФинляндияНе начат
Англия
21:45
ИсландияНе начат

Metaratings: Федотов входит в список претендентов на пост главного тренера калининградской "Балтики"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов входит в список кандидатов на аналогичный пост в "Балтике".
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить калининградскую "Балтику". Также клуб из Калининграда могут возглавить Сергей Юран, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Дмитрий Аленичев.

Напомним, что 3-го июня московский ЦСКА объявил об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера - специалист возглавлял клуб с 2022 года, под его руководством "армейцы" стали серебряными призёрами чемпионата России, а также стали обладателями Кубка страны. Место Владимира Федотова занял Марко Николич, который ранее возглавлял московский "Локомотив".

По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, а калининградская "Балтика" расположилась на 15-й строчке и вылетела в Первую лигу. Калининградцы уступили петербургскому "Зениту" в Суперфинале Кубка России со счётом 1:2.

Источник: Metaratings.

Владимир Федотов Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится