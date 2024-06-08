"Останусь ли в клубе? Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ", - приводит "Матч ТВ" слова Иванова.
Напомним, "Урал" по итогам минувшего сезона финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей. По сумме двух переходных встреч екатеринбургская команда уступила тольяттинскому "Акрону" (0:2, 2:1) и вылетела в Первую лигу. После поражения в первой игре с поста главного тренера "шмелей" был уволен Виктор Гончаренко, который руководил командой с августа 2022 года.
Президент "Урала" Иванов: надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что готов остаться в клубе.
Фото: "Матч ТВ"