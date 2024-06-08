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Президент "Урала" Иванов: надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что готов остаться в клубе.
Фото: "Матч ТВ"
"Останусь ли в клубе? Наверное, останусь, надо исправлять ситуацию. Надо реабилитировать команду, чтобы она вернулась обратно в РПЛ", - приводит "Матч ТВ" слова Иванова.

Напомним, "Урал" по итогам минувшего сезона финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей. По сумме двух переходных встреч екатеринбургская команда уступила тольяттинскому "Акрону" (0:2, 2:1) и вылетела в Первую лигу. После поражения в первой игре с поста главного тренера "шмелей" был уволен Виктор Гончаренко, который руководил командой с августа 2022 года.

Урал Григорий Иванов
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