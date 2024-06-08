"Возможен ли переход Депая летом в РПЛ? Честно говоря, это было бы неожиданно, так как ни один российский клуб не выходил на связь. Готов ли Мемфис рассматривать РПЛ? Еще рано говорить", - цитирует Ледуре "РБ Спорт".
В сезоне-2023/2024 Мемфис Депай провёл за мадридский "Атлетико" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счёт девять забитых мячей и две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в десять миллионов евро, контракт форварда с испанским клубом рассчитан до конца июня этого года.
По итогам прошедшего сезона "матрасники" заняли четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 76 очков в 38-ми встречах. Команда Диего Симеоне уступила дортмундской "Боруссии" в четвертьфинале Лиги чемпионов с общим счётом 4:5.
Агент нападающего "Атлетико" Мемфиса Депая высказался о возможном переходе игрока в РПЛ
Футбольный агент Себастьян Ледуре, представляющий интересы нападающего "Атлетико" Мемфиса Депая, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.
Фото: Global Look Press