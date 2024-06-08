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Гендир махачкалинского "Динамо": Селихов и Джикия? Их появление маловероятно

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Александра Селихова и Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Костяк команды останется. Естественно, руководство хочет усиление в каждую линию. Это нормально. Селихов и Джикия? Речь идет о больших зарплатах, поэтому их появление маловероятно", - цитирует Газизова "СЭ".

Напомним, что по итогам завершившегося сезона махачкалинское "Динамо" заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги и получило прямую путёвку на участие в РПЛ в следующем сезоне. Контракт центрального защитника Георгия Джикии с московским "Спартаком" истёк и россиянин является свободным агентом. В сезоне-2023/2024 Джикия провёл за красно-белых 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Динамо Мх Александр Селихов Георгий Джикия Шамиль Газизов
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