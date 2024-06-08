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Агент Жиго рассказал о вероятности перехода игрока в любой российский клуб, кроме "Спартака"

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Агент Мохамед Беншенафи, который представляет интересы французского защитника Самюэля Жиго, поделился своим мнением по возможному переходу своего клиента в РПЛ.
Фото: Metaratings
"Возможно ли, что мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме "Спартака"? Всю свою жизнь он играл в России только за "Спартак". Невозможно, чтобы он играл в других командах России, кроме красно-белого клуба", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

Самюэль Жиго перешёл в "Спартак" из бельгийского "Гента" 4 июня 2018 года, подписав контракт на 4 года. Свой дебютный матч в РПЛ провёл 28 июля 2018 года против "Оренбурга", выйдя в стартовом составе. На 4-й минуте он забил гол, который в итоге оказался победным. В составе красно-белых французский защитник провёл 110 игр, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Также в составе "Спартака" стал обладателем Кубка России 21/22.

Трансферная стоимость Самюэля Жиго оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 9 млн евро.

Самюэль Жиго Чемпионат России ПЛ Марсель Спартак
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