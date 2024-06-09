"Пока не знаю, что будет дальше. Никакой конкретики сейчас нет. Будут предложения - будем разговаривать. Сейчас хочу просто отдохнуть. Завершение карьеры? Пока не думал", - цитирует Газинского "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Юрий Газинский провёл за екатеринбургский "Урал" во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями. Ранее клуб объявил об уходе россиянина на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 300 тысяч евро. Ранее полузащитник выступал за "Краснодар", московское "Торпедо" и "Луч-Энергия".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата, а после уступил в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону" и вылетел в Первую лигу.
Полузащитник Юрий Газинский заявил, что не думает о завершении карьеры
Бывший полузащитник "Урала" Юрий Газинский рассказал о своих дальнейших планах.
Фото: ФК "Урал"