Санкт-петербургский «Зенит», а также некоторые клубы из Саудовской Аравии делали запрос по 26-летнему нападающему «Милану» Луке Йовичу, однако никакой конкретики не было. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации журналиста, кроме петербургского клуба запрос также делали некоторые клубы из Саудовской Аравии, но в обоих случаях никакой конкретики не было. Итальянцы хотят сохранить 26-летнего форварда у себя и стремятся продлить с ним контракт, который заканчивается уже 30 июня. Сам футболист не спешит принимать решение и попросил время на раздумья. Сербский нападающий хочет понимать, какую роль он будет играть в "Милане" в будущем.
В минувшем сезоне Йович сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивается футболиста в 7 миллионов евро.
Напомним, Лука Йович в 2019 году перешел из немецкого "Айнтрахта" в мадридский "Реал", но не смог закрепиться в основе. После Испании серб отправился в Серию А, где он уже успел поиграть за "Милан" и Фиорентину".
Журналист Моретто: "Зенит" делал запрос по нападающему "Милана" Йовичу
Петербургский "Зенит" делал запрос по нападающему "Милана" Луке Йовичу, сообщил в своих соцсетях журналист Матео Моретто.
Фото: "Чемпионат"