"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Милана" Луке Йовичу? И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич", - сказал Медведев.
Журналист Матео Моретто сообщил, что петербуржцы сделали запрос по поводу 26-летнего сербского нападающего "Милана", однако никакой конкретики он не содержал. Клуб ведет переговоры о продлении контракта с Йовичем, но сам игрок пока не спешит ставить подпись, потому что хочет понять, какую роль он будет играть в проекте миланского клуба.
В минувшем сезоне Йович сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивается футболиста в 7 миллионов евро.
Ранее форвард пытался заиграть в мадридском "Реала", куда перешел в 2019 году из немецкого "Айнтрахта", но закрепиться в основные у серба не удалось. Нападающий перебрался в Серию А, где выступал за "Милан" и "Фиорентину".
Источник: "Спорт-Эксперсс"
Медведев: "Зенит" проявляет интерес к Йовичу? И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на "ич"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к нападающему "Милана" Луке Йовичу.
Фото: РИА Новости