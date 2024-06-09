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Медведев: "Зенит" проявляет интерес к Йовичу? И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на "ич"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к нападающему "Милана" Луке Йовичу.
Фото: РИА Новости
"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Милана" Луке Йовичу? И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич", - сказал Медведев.

Журналист Матео Моретто сообщил, что петербуржцы сделали запрос по поводу 26-летнего сербского нападающего "Милана", однако никакой конкретики он не содержал. Клуб ведет переговоры о продлении контракта с Йовичем, но сам игрок пока не спешит ставить подпись, потому что хочет понять, какую роль он будет играть в проекте миланского клуба.

В минувшем сезоне Йович сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивается футболиста в 7 миллионов евро.

Ранее форвард пытался заиграть в мадридском "Реала", куда перешел в 2019 году из немецкого "Айнтрахта", но закрепиться в основные у серба не удалось. Нападающий перебрался в Серию А, где выступал за "Милан" и "Фиорентину".

Источник: "Спорт-Эксперсс"

Александр Медведев Зенит Лука Йович
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