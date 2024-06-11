"Игра со "Спартаком" сильно сказалась на переход? Она послужила толчком. Я не мог решиться на переход. Никогда в жизни не решился бы на такой шаг, если бы не было этой игры", - цитирует Песьякова "РБ Спорт".
В матче 25-го тура РПЛ "Ростов" уступил московскому "Спартаку" со счётом 1:5 - Сергей Песьяков в той встрече допустил две результативные ошибки, а после был заменён из-за полученного повреждения. На счету голкипера в прошлом сезоне 25 матчей, 37 пропущенных мячей и семь матчей "на ноль". Рыночная стоимость игрока, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро. Голкипер продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов", куда он перешёл на правах свободного агента, не став продлевать контракт с южанами.
Песьяков: никогда не решился бы уйти из "Ростова", если бы не игра со "Спартаком"
Голкипер Сергей Песьяков рассказал, когда он принял решение об уходе из "Ростова".
Фото: "Чемпионат"