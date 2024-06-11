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Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов может перейти в "Краснодар"

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Хавбек "Сочи" Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: официальный сайт РПЛ
"Краснодар" заинтересован в футболисте вылетевшего из РПЛ "Сочи" Кирилле Кравцове. Как сообщает "РБ Спорт", "быки" уже связывались с представителями футболиста, чтобы оценить вероятность трансфера. Официального предложения о трансфере в "Сочи", по данным источника, пока не поступало.

Кирилл Кравцов является воспитанником "Зенита". За его трансфер в 2022-м году "Сочи" заплатил 835 тысяч евро. В минувшем сезоне 21-летний опорный хавбек принял участие в 29-ти матчах "Сочи" в чемпионате и Кубке России. На счету Кравцова 4 забитых мяча. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026-го года.

Кирилл Кравцов Сочи Краснодар Российские трансферы
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