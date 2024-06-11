"Я уверена, что между собой футболисты так шутят с доисторических времён. Между собой они наверняка кидали такие фразы и не задумывались, что это может привлечь внимание. А теперь на этом делается пиар. Я допускаю, что они специально будут об этом шутить. Это ведь влияет на их популярность и контракты. Чем больше будут писать про такие шутки, тем больше зарплату будут получать футболисты. Понятно, что никто никогда публично не будет заявлять о том, что он замешан в коррупционной схеме. Теперь это однозначно хайп со стороны футболиста", - заявила Журова.
Санкт-петербургский "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата России, одержав минимальную победу над "Ростовом" в заключительном 30-м туре РПЛ над "Ростовом" (2:1). Победный гол на 86-й минуте игры записал на свой счет бразилец Артур, после ошибки голкипера "Ростова" Сергея Песьякова. В интервью Песьяков пошутил, что у них с женой не получается потратить миллиарды рублей, которые перевел футболисту "Зенит" за результативную ошибку.
Ранее полузащитник "Рубина" Руслан Безруков в интервью после победы в 21-м туре над "Зенитом" (2:0) заявил, что ждет деньги на карту от "Краснодара", который на тот момент был главным конкурентом "Зенита" в борьбе за 1-е место. Комитет РФС по этике дисквалифицировал Безрукова на 3 месяца условно и обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Источник: Metaratings
Депутат Журова - о шутке Песьякова про миллиард от "Зенита": никто не будет публично заявлять, что замешан в коррупции
Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала слова голкипера "Ростова" Сергея Песьякова о миллиарде рублей за пропущенный гол в матче 30-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:1).
Фото: РИА Новости