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Полузащитника "Зенита" Барриоса не включили в сборную Колумбии на Кубок Америки

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Полузащитник "Зенита" Вилмар Барриос не поедет на Кубок Америки со сборной Колумбии, тренер оставил 30-лентего игрока вне заявки.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас ему сложно попасть в сборную. Тренер оставил группу ветеранов, в том числе и Вильмара, за пределами заявки команды. Он должен продолжать показывать тренеру, что хорошо играет за "Зенит", и надеяться на вызов на отборочные матчи ЧМ-2026", - рассказал агент футболиста Луис Фелипе Поссо.

Колумбиец выступает за "Зенит" с 2019 года, в минувшем сезоне игрок принял участия в 39 матчах во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи. Вместе с петербургским клубом полузащитник выиграл шесть чемпионств в РПЛ, два Кубка и пять Суперкубков России. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

Кубок Америки стартует 21 июня, плей-офф начнется 5 июля, а финал состоится 15-го числа того же месяца.

Источник: Metaratings

Вилмар Барриос Зенит
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