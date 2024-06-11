"Я слабо верю в то, что Сафонов сможет выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Он не владеет языками, и это большой минус для общения в команде. Для начала ему нужно будет хорошо выучить язык. Ведь для того, чтобы тебя понимали партнеры по команде, надо понимать, о чем они говорят. У него не будет тех преимуществ, что есть у Доннаруммы. Пока не вижу большой перспективы в отношении того, что Сафонов встанет в ворота", - заявила Смородская.
Французский "Пари Сен-Жермен" заинтересован в трансфере вратаря сборной России Матвея Сафонова. Сообщается, что в Сафонове руководство "ПСЖ" видит дублера для итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Сумма трансфера Сафонова из "Краснодара", по данным СМИ, может составить 20 миллионов евро. Ожидается, что сам футболист подпишет с парижским клубом контракт до лета 2029-го года.
В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие во всех 30-ти матчах "Краснодара" в чемпионате России и пропустил в них 27 голов. 11 раз голкипер смог уйти с поля без пропущенного гола. По данным инсайдера Фабрицио Романо, о трансфере Сафонова в "ПСЖ" в ближайшее время будет объявлено официально.
Источник: "Матч ТВ"
Смородская: слабо верю в то, что Сафонов сможет выиграть конкуренцию у Доннаруммы в "ПСЖ"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала ожидаемый переход голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: РИА Новости