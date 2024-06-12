"Смолов в любом случае способен помочь команде. Да, ему стоит приготовиться к тому, что он не будет играть сразу и постоянно. В атаке у команды есть игроки, тот же Кордоба. С другой стороны, у него есть опыт. Но, так или иначе, все зависит от Федора: от его отношения и борьбы с конкуренцией. Я думаю, что Мусаев всем даст шанс показать себя. Но то, что Федор опытный и достаточно интересный игрок, это однозначно. Возраст тут не помеха", - цитирует Деменко "СЭ".
Контракт нападающего "Динамо" Федора Смолова с московским клубом истекает этим летом. По сообщениям СМИ, форвард покинет "Динамо" и подпишет контракт с "Краснодаром" на правах свободного агента. Федор Смолов уже выступал в составе "горожан" в период с июля 2015-го по август 2018-го года. Всего на счету Смолова 64 гола в 101-м матче за "Краснодар".
В минувшем сезоне Федор Смолов принял участие в 25-ти матчах "Динамо" в РПЛ. Нападающий отметился 4-мя голами и 4-мя результативными передачами. Еще 2+1 Смолов оформил в 9-ти матчах Кубка России.
Деменко: думаю, Мусаев даст шанс Смолову проявить себя в "Краснодаре"
Фото: официальный сайт РПЛ