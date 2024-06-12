"Конечно, зря отпускают Фёдора, он один из лидеров "Динамо" как на футбольном поле, так и за его пределами. Понятно, что игрового времени у него было мало, но когда на игрока рассчитывают, он может принести команде больше пользы", - сказал Гранат.
По данным СМИ, 34-летний Федор Смолов покинет "Динамо" на правах свободного агента и присоединится к "Краснодару". Контракт с московским клубом заканчивается 30 июня. Напомним, Смолов уже выступал за краснодарский клуб с 2015 по 2018 год, в сезоне 2015/16 форвард забил 20 голов и сделал восемь голевых передач в рамках РПЛ, а за всё время пребывания в стане "быков" нападающий оформил 64 гола и 20 голевых пасов в 101 матче. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока на данный момент составляет 2 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Смолов принял участие в 30 матчах за бело-голубых, забил шесть голов и сделал четыре ассиста. "Динамо" набрало 56 очков и завоевало бронзовые медали чемпионата России, отстав от чемпиона "Зенита" на один балл.
Источник: Metaratings
Гранат: зря "Динамо" отпускает Смолова, он один из лидеров
Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Федора Смолова из московского клуба в "Краснодар".
Фото: ФК "Динамо"