"Это хорошая группа, в которой собраны играющие команды, и меня это радует. Результат жеребьевки очень хороший, и теперь все зависит только от нас. Задача — побеждать в каждом отдельном матче", - цитирует слова Газизова "РИА Новости".
По итогам жеребьёвки в группе с махачкалинским "Динамо" оказались московский "Спартак", московское "Динамо" и самарские "Крылья Советов". Старт группового этапа запланирован на конец июля.
Напомним, что по итогам сезона 23/24 махачкалинцы заняли 2 место в Первой лиге и впервые в своей истории вышли в российскую премьер-лигу. Также в высший дивизион поднялись подмосковные "Химки" и тольяттинский "Акрон".
Газизов заявил, что доволен результатами жеребьёвки группового этапа Кубка России
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился своим мнением по поводу жеребьёвки группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Уфа"