"Сейчас Каштанов футболист "Урала". У него контракт еще на два года. Каждое трансферное окно почему-то по Каштанову всегда возникают какие-то ситуации. И он сам куда-то тренерам звонит. Он ведет себя неправильно, как я считаю", - цитирует Иванова "СЭ".
В завершившемся сезоне Алексей Каштанов провёл за екатеринбургский "Урал" во всех турнирах 35 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что форвард может перейти в грозненский "Ахмат".
Напомним, что екатеринбургский "Урал" по итогам сезона-2023/2024 вылетел из РПЛ в Первую лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону" с общим счётом 2:3.
Президент "Урала" Иванов - о возможном уходе Каштанова: он сам куда-то тренерам звонит - ведет себя неправильно
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном уходе Алексея Каштанова из клуба.
Фото: "Матч ТВ"