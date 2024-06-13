"Станкович - классный футболист и тренер, но в "Спартаке" ему будет сложно, как и любому тренеру. Этот клуб самый сложный для работы любого тренера. Тем более если "Спартаку" не мешает то, что один из лидеров команды Промес находится в тюрьме, то и Станковичу, думаю, тоже. Сербу будет очень тяжело", - цитирует Божовича Sport24.
Напомним, что с начала сезона-2024/2025 новым главным тренером московского "Спартака" будет Деян Станкович. В апреле клуб отправил в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля, до конца сезона его замещал Владимир Слишкович, который покинул клуб после назначения Станковича.
Нападающий команды Квинси Промес не вернулся с клубом после зимних сборов из ОАЭ - футболист был задержан за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов пытается экстрадировать Промеса. В сезоне-2023/2024 голландец провёл за красно-белых 21 матч и отметился восьмью забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.
Божович: "Спартаку" не мешает то, что один из лидеров команды Промес находится в тюрьме
Известный тренер Миодраг Божович считает, что Деяну Станковичу будет нелегко работать в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"