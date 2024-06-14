"Ни в коем случае ничего не делать при команде, под запретом такое быть должно. Это молодого можно при команде покритиковать, как?то объяснить и рассказать. Условно, они должны были встретиться, сесть за стол в комнате и расставить акценты. В доброй и нормальной атмосфере поговорить по?мужски. Здравый смысл помог бы в этой ситуации. Убрать обиду и гордыню, чтобы тренер выполнял свои задачи для команды, а знаковый для клуба игрок был тем самым связующим звеном", - сказал Скрипченко.
Напомним, Георгий Джикия по окончании сезона 2023/24 стал свободным агентом. Руководство "Спартака" не стало продлевать контракт с 30-летним центральным защитником. При испанском специалисте Гильермо Абаскале бывшего капитана команды все реже включали в стартовый состав. Когда испанца уволили и на его место назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича, Георгий продолжал не выходить в старте. Последний свой матч за "Спартак" Джикия сыграл 19 мая, на домашнем стадионе спартаковцы обыграли "Рубин" (3:1), защитник вышел на поле с первых минут и сыграл около часа. После финального свистка члены команды стали качать капитана на руках.
Источник: "Матч ТВ"
Скрипченко - о взаимоотношениях Джикии и Абаскаля: здравый смысл помог бы в этой ситуации
Главный тренер минского "Динамо" Вадим Скрипченко поделился мнением о том, как можно было уладить вероятные разногласия между бывшим наставником "Спартака" Гильермо Абаскалем и экс-капитаном красно-белых Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"