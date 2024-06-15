24-летний левый защитник "Спартака" Леон Классен может покинуть команду летом. Как сообщает Metaratings, футболист, скорее всего, будет отправлен в аренду. Целью для усиления левого фланга обороны красно-белых является защитник Юрий Горшков из самарских "Крыльев Советов".
Леон Классен присоединился к московскому "Спартаку" в январе 2022-го года. За трансфер россиянина с немецкими корнями красно-белые заплатили австрийскому "Тиролю" 900 тысяч евро. В минувшем сезоне Классен принял участие лишь в 5-ти матчах в РПЛ, проведя на поле в общей сложности 186 минут. Его контракт со "Спартаком" истекает следующим летом.
Metaratings: защитник Леон Классен, вероятнее всего, уйдет из "Спартака" в аренду
Московский "Спартак" может расстаться с защитником Леоном Классеном.
Фото: официальный сайт "Спартака"