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Кузьмичев: Горшков - это усиление для "Спартака". Он спокойно выиграет конкуренцию у Хлусевича

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Экс-заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев высказался о возможном трансфере защитника Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" в московский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Горшков - это усиление для "Спартака". Надо понимать, что Хлусевич - правша. На фланг обороны нужен футболист с левой ногой. Горшков спокойно выиграет конкуренцию у Хлусевича", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

По информации СМИ, левый защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков привлек внимание московского "Спартака". Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за трансфер 120 миллионов рублей, которые прописаны в контракте Горшкова с "Крыльями" в качестве отступных. Тем временем защитник Леон Классен, который не смог закрепиться в составе столичного клуба, покинет "Спартак".

В сезоне 2023/24 Юрий Горшков сыграл в 34-х матчах в чемпионате и Кубке России. Левый защитник отметился 4-мя голами и 2 раза результативно ассистировал партнерам по команде.

Владимир Кузьмичев Спартак Крылья Советов Российские трансферы Юрий Горшков Даниил Хлусевич
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