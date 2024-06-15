- Это благодарность за ту работу, которую ведёт Сергей Николаевич Галицкий у себя в "Краснодаре". На мой взгляд, лучше, чем воспитать футболиста с детского возраста до уровня команды топ-10 европейского и мирового футбола, для Галицкого может стать только чемпионство "Краснодара", - передаёт слова Лахиялова "Евро-Футбол.Ру".
14 июня было официально объявлено, что 25-летний воспитанник клубной академии "Краснодара" голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал контракт до июня 2029 года с французским "Пари Сен-Жермен". Сумма трансферной компенсации "быкам" со стороны парижан составила 20 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 Сафонов получил приз лучшему голкиперу Российской премьер-лиги.
Лахиялов: переход Сафонова в "ПСЖ" - благодарность за ту работу, которую ведёт Галицкий у себя в "Краснодаре"
Президент махачкалинского "Легиона" Шамиль Лахиялов высказался о трансфере воспитанника "Краснодара" вратаря Матвея Сафонова во французский "ПСЖ".
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