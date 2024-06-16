"Костя, как и Майга , тоже продолжает реабилитацию. Но он получил травму чуть раньше, поэтому восстановится раньше. Сезон мы тоже начнем без него", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".
Напомним, что Константин Марадишвили присоединился к "Пари НН" из московского "Локомотива" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Ранее генеральный директор нижегородцев сообщил, что клуб продлил арендное соглашение ещё на один сезон. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах "Пари НН", сейчас он восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 900 тысяч евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Саши Илича заняла 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата - нижегородцы одержали победу над тульским "Арсеналом" в переходных матчах с общим счётом 3:2.
Гендир "Пари НН": Марадишвили продолжает восстановление - мы начнём сезон без него
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о восстановлении полузащитника Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Пари НН"