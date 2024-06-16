"Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина Кучаева. Переговоры с «Пари НН» о новом контракте? Это лучше спросить у генерального директора клуба", - цитирует слова агента "СЭ".
22 февраля 2024 года Кучаев расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию и перешёл в нижегородский "Пари НН" до конца сезона.
В сезоне-23/24 российский полузащитник провёл 26 игр, в которых отметился 1 голевой передачей. Трансферная сумма игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.
Напомним, что по итогам чемпионата России-23/24 "Пари НН" заняли 13 место и попали в стыковые матчи за право остаться в РПЛ, где по сумме двух матчей они одолели тульский "Арсенал" (1:2, 2:0) и смогли сохранить прописку в высшей лиге.
Агент Кучаева: надеюсь, что скоро все узнают о его будущем
Александр Клюев, агент российского полузащитника Константина Кучаева, рассказал о будущем футболиста.
Фото: ФК ЦСКА