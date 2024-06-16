"На мой взгляд, некоторые иностранцы уже пересидели в "Зените". Если они хотят расти, прогрессировать, играть за сборную, то те же Вендел и Клаудиньо могли бы играть в европейском чемпионате. Нужно адекватное предложение, как когда-то поступило по Халку, тогда можно о чём-то говорить", - сказал Сенников.
Напомним, бразильский полузащитник Вендел пришел в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга" в октябре 2020 года, действующее соглашение с клубом действует до лета 2027 года. В сезоне 2023/24 бразилец провел 35 матчей во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и сделал десять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.
Другой бразилец Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в августе 2021 года, перейдя из "Ред Булл Брагантино", где он играл вместе с другим бразильским новобранцем петербуржцев нападающим Артуром. В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 43 играх, в которых забил пять голов и сделал девять ассистов. По данным сайта Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 18 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Сенников: некоторые иностранцы уже пересидели в "Зените"
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался по поводу перспектив бразильских игроков "Зенита" перебраться в европейские чемпионаты.
Фото: ФК "Зенит"