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Точилин - о Смолове в "Краснодаре": все смотрят в паспорт, но много историй, когда это не показатель качества

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Бывший игрок "Динамо" Александр Точилин прокомментировал переход 34-летнего нападающего Фёдора Смолова в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
"Фёдор - игрок другого плана, если сравнивать с Кордобой. Возможно, его рассматривают в иной позиции. Для "Краснодара" важен не только чемпионат, но и Кубок. У Фёдора есть опыт и мастерство. Все смотрят в паспорт, но много историй, когда это не показатель качества футболиста. Он ещё может один-два года поиграть. Главное - правильно использовать его сильные стороны", - сказал Точилин.

Сегодня, 18 июня руководство "Краснодар" объявило о подписании нападающего Фёдора Смолова. Он перешел в стан "быков" в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским "Динамо", где форвард выступал ранее. В московской команде поблагодарили футболиста за время, проведенное в кубе. Новый контракт с черно-зелеными рассчитан на один год.

Фёдор Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год. Сезоне 2015/16 выдался для нападающего самым результативным в его карьере, он отправил в ворота соперников 20 мячей и сделал восемь голевых передач в рамках РПЛ. За всё время пребывания в стане "быков" Смолов забил 64 гола и сделал 20 результативных пасов в 101 матче.

В минувшем сезоне "Краснодар" впервые в своей истории занял второе место в чемпионате России. Нападающий Джон Кордоба забил 15 голов и занял место в тройке лучших бомбардиров лиги на ряду с Константином Тюкавиным (15) и Матео Кассьеррой (21).

Источник: "Чемпионат"

Федор Смолов Краснодар Александр Точилин
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