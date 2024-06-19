"Не знаем, где Кейта начнет новый сезон. Мы работаем над разными вариантами", - цитирует Мариньо "РБ Спорт".
Кейта Бальде перешёл в московский "Спартак" из итальянского "Кальяри" летом 2022 года на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 форвард выступал за испанский "Эспаньол" на правах аренды. Нападающий провёл 24 матча и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Агент нападающего "Спартака" Бальде высказался о будущем своего клиента
Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы нападающего "Спаратка" Кейта Бальде, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"