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Орлов: из Москвы агенты хотят продать в "Зенит" игрока. Говорят: будет цепляться за мячи, как Дзюба

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Футбольный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов заявил, что петербургскому клубу предлагали высокорослого игрока из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
"Сегодня все амплуа размываются. Из Москвы агенты хотят продать в "Зенит" одного человека — не буду называть фамилию. Говорят: "Высокий футболист, будет цепляться за мячи, как Дзюба", - сказал Орлов.

В начале июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что сине-бело-голубые хотят подписать нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Позже в СМИ эту информацию опровергли - у селекционеров петербургского клуба другие приоритеты по усилению состава.

В сезоне 2023/24 Соболев провёл 34 матча за красно-белых и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 7,5 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "Чемпионат"

Геннадий Орлов Зенит
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