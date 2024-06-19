"Сегодня все амплуа размываются. Из Москвы агенты хотят продать в "Зенит" одного человека — не буду называть фамилию. Говорят: "Высокий футболист, будет цепляться за мячи, как Дзюба", - сказал Орлов.
В начале июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что сине-бело-голубые хотят подписать нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Позже в СМИ эту информацию опровергли - у селекционеров петербургского клуба другие приоритеты по усилению состава.
В сезоне 2023/24 Соболев провёл 34 матча за красно-белых и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 7,5 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
Орлов: из Москвы агенты хотят продать в "Зенит" игрока. Говорят: будет цепляться за мячи, как Дзюба
Футбольный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов заявил, что петербургскому клубу предлагали высокорослого игрока из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"