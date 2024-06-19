- Он немножко неправильную выбрал дорожку, чтобы стать тренером. Проще всего начать с детьми, потому что тренер должен научиться сам принимать решения. Советов пока никаких дать ему не могу. Советы дают когда что-то получается или не получается. Он пока еще ничего не сделал.
Напомним, сегодня, 19 июня, московское "Динамо" официально объявило о том, что защитник команды Сергей Паршивлюк заканчивает игровую карьеру и присоединится к тренерскому штабу Марцела Лички.
В минувшем сезоне 35-летний футболист провел за бело-голубых 838 минут в 15 матчах РПЛ и 499 минут в 6 играх Кубка России, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт игрока был рассчитан до конца июня этого года. Паршивлюк защищал цвета "Динамо" с лета 2019 года.
Источник: "СЭ"
Силкин: Паршивлюк выбрал неправильную дорожку, чтобы стать тренером
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал решение Сергея Паршивлюка начать тренерскую карьеру.
Фото: РИА Новости