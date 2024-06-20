Руководство московского "Спартака" готово рассмотреть возможность продажи 27-летнего парагвайского правого вингера Хесуса Медины в другой клуб, сообщают СМИ. По данным источника, сам футболист при этом хотел бы остаться игроком красно-белых.
Медина перешёл в "Спартак" из ЦСКА в июле 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне на счету парагвайца 34 матча за столичный клуб, 5 забитых мячей и 4 результативных паса. Его контракт с красно-белыми действует до конца июня 2026 года.
Новым главным тренером "Спартака" с июня 2024 года стал 45-летний сербский специалист Деян Станкович.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" готов рассматривать варианты продажи Медины, несмотря на желание игрока остаться
По информации СМИ, парагвайский хавбек "Спартака" Хесус Медина может продолжить карьеру в другом клубе.
Фото: ФК "Спартак"