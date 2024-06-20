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Титов: по игре "Зенит" точно не должен был становиться чемпионом

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Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов высказал мнение о степени заслуженности чемпионства петербургского "Зенита" в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- По игре могу сказать, что "Зенит", особенно последние пять-семь матчей - а, наверное, даже всю весеннюю часть - точно чемпионом не должен был становиться. Если по игровым качествам, по забитым мячам, конечно, это "Динамо" или "Краснодар", - передаёт слова Титова "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги завоевало чемпионское звание, набрав 57 очков. На одно очко от сине-бело-голубых отстали "Краснодар" и московское "Динамо". При этом "Зенит" забил за сезон 52 гола при 27 пропущенных, "быки" - 45 голов при 29 пропущенных, бело-голубые - 53 гола при 39 пропущенных.

Зенит Динамо Краснодар Егор Титов
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